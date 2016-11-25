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Дочь погибшего вице-спикера ЗакСа Санкт-Петербурга выпала из окна

Анастасия Плотникова (Солтан) разбилась насмерть

Дочь погибшего вице-спикера Законодательного собрания (ЗакСа) Санкт-Петербурга Анастасия Плотникова (Солтан) выпала из окна и разбилась насмерть.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на родственников погибшей.

В августе 2016 года вице-спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Солтан вместе с женой и дочерью Анастасией попал в автомобильную аварию. Выжила только Анастасия, которая долгое время проходила курс реабилитации.

Трагедия произошла после того, как молодая женщина покинула больницу, в день ее рождения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Дочь погибшего вице-спикера ЗакСа Санкт-Петербурга выпала из окна

Анастасия Плотникова (Солтан) разбилась насмерть

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