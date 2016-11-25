У ограбившего в Гонконге обменник мужчины найден российский паспорт

В аэропорту Гонконга полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который попытался ограбить обменный пункт. Во время досмотра личных вещей злоумышленника был обнаружен паспорт гражданина России.

Как сообщает газета South China Morning Post, инцидент произошел около 20.30 в четверг по местному времени (15.30 мск). По данным издания, мужчина угрожал ножом сотруднице обменного пункта, после чего забрал из кассы 59 тыс. гонконгских долларов (примерно $7,6 тыс.) и предпринял попытку скрыться.

В полиции аэропорта сообщили, что 44-летний мужчина, чье имя и фамилия не называются, успел пробежать около 200 м, прежде чем был окружен сотрудниками правоохранительных органов и задержан.

Полицейские также рассказали, что в сумке преступника были найдены перчатки и медицинская маска. Это может свидетельствовать о том, что преступление было заранее спланировано.

В генконсульстве России в специальном административном районе КНР Гонконг этот инцидент пока никак не прокомментировали.