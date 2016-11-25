Снег, гололедица и ветер ожидаются в Москве

В пятницу в Москве и Московской области ожидаются облачная погода, небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

«Температура воздуха в Москве составит от -2 градусов до 0, по области — от -4 до +1 градуса», — уточнил представитель метеослужбы.



В Подмосковье столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса. Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба, передает телеканал «360».

Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с, местами порывами до 12–17 м/с.



В ночь с пятницы на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. В Москве столбики термометров покажут 3–5 градусов ниже ноля. В Подмосковье — 3–8 мороза. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.