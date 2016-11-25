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Снег, гололедица и ветер ожидаются в Москве

Температура воздуха в столице составит от -2 до 0 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пятницу в Москве и Московской области ожидаются облачная погода, небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

«Температура воздуха в Москве составит от  -2 градусов до 0, по области — от -4 до +1 градуса», — уточнил представитель метеослужбы.

В Подмосковье столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса. Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба, передает телеканал «360».

Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с, местами порывами до 12–17 м/с.

В ночь с пятницы на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. В Москве столбики термометров покажут 3–5 градусов ниже ноля. В Подмосковье — 3–8 мороза. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Снег, гололедица и ветер ожидаются в Москве

Снег, гололедица и ветер ожидаются в Москве Температура воздуха в столице составит от -2 до 0 градусов

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