Неизвестный совершил вооруженный налет на офис банка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье «Разбой» после вооруженного налета на отделение одного из банков.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, злоумышленник в маске с предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, проник в помещение. Его добычей стали несколько миллионов рублей, передает «РИА Новости».

Сейчас полицейские проверяют на причастность к преступлению ранее судимых лиц, устанавливаются очевидцы, изучаются записи видеокамер.