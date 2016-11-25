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Неизвестный совершил вооруженный налет на офис банка в Екатеринбурге

Добычей преступника стали несколько миллионов рублей

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье «Разбой» после вооруженного налета на отделение одного из банков.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, злоумышленник в маске с предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, проник в помещение. Его добычей стали несколько миллионов рублей, передает «РИА Новости».

Сейчас полицейские проверяют на причастность к преступлению ранее судимых лиц, устанавливаются очевидцы, изучаются записи видеокамер.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Неизвестный совершил вооруженный налет на офис банка в Екатеринбурге

Добычей преступника стали несколько миллионов рублей

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