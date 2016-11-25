Генерал ФСО Геннадий Лопырев задержан

Генерал Федеральной службы охраны России Геннадий Лопырев задержан по итогам внутренней проверки, которая выявила нарушения. Об этом сообщает ведомство.



«В ходе внутренней проверки ФСО, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений законодательства. Материалы проверки переданы в следственные органы», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».



Также сообщается, что в настоящий момент проводятся следственные действия.



Как сообщили «Известиям» в Службе охраны на Кавказе ФСО РФ, задержание Геннадия Лопырева они не комментируют.



— Мы не можем ничего комментировать. По всем вопросам обращайтесь в Москву, — сказал «Известиям» дежурный Владимир Абросимов.

