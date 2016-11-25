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Генерал ФСО Геннадий Лопырев задержан

В настоящий момент проводятся следственные действия

Фото: pixabay.com

Генерал Федеральной службы охраны России Геннадий Лопырев задержан по итогам внутренней проверки, которая выявила нарушения. Об этом сообщает ведомство.

«В ходе внутренней проверки ФСО, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений законодательства. Материалы проверки переданы в следственные органы», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

Также сообщается, что в настоящий момент проводятся следственные действия.

Как сообщили «Известиям» в Службе охраны на Кавказе ФСО РФ, задержание Геннадия Лопырева они не комментируют.

— Мы не можем ничего комментировать. По всем вопросам обращайтесь в Москву, — сказал «Известиям» дежурный Владимир Абросимов.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Генерал ФСО Геннадий Лопырев задержан

Генерал ФСО Геннадий Лопырев задержанВ настоящий момент проводятся следственные действия

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