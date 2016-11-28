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МОК заступится за российских паралимпийцев

В Международном олимпийском комитете недовольны действиями МПК в отношении России

Фото: TASS/AP/David J. Phillip

21 ноября Международный паралимпийский комитет (МПК) направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) критерии восстановления членства в своих рядах. Российская сторона посчитала требования МПК довольно размытыми и нуждающимися в детальном обсуждении и уточнении. По информации «Известий», составленный список критериев посчитали довольно жестким и в Международном олимпийском комитете (МОК), президентом которого является Томас Бах. Руководство организации намерено вмешаться в диалог МПК и ПКР с целью скорейшего решения главной проблемы — восстановления членства ПКР в международной системе и, как следствие, допуска российских спортсменов к Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

— Высокопоставленные члены МОКа не одобряют поведение представителей МПК в отношении ПКР, из-за которого серьезно страдают взаимоотношения между организациями, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — МОК намерен вмешаться в переговорный процесс между МПК и ПКР по поводу присланных недавно критериев восстановления членства. Возможно, представители Международного олимпийского комитета будут присутствовать на встрече членов МПК и ПКР. Есть вероятность, что влияние руководителей МОКа поможет наладить более конструктивный диалог между организациями, что приведет к смягчению некоторых критериев восстановления членства ПКР в системе МПК.

Эту информацию «Известиям» подтвердил вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы РФ Олег Смолин.

— По нашим данным, в Международном олимпийском комитете действительно не слишком довольны действиями МПК в отношении России, — признался «Известиям» Смолин. — А поскольку МОК — главный спонсор МПК, то мы надеемся, что рано или поздно ситуация нормализуется. Большинство критериев, присланных МПК, нуждаются в уточнении и обсуждении. Некоторые из них и вовсе являются абсурдными. Так или иначе мы будем готовы выполнить требования МПК по восстановлению членства в международной системе только в том случае, если получим гарантии того, что российские спортсмены будут допущены до Паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году.

Напомним, 7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Международного комитета, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Приостановление членства ПКР в международной системе означает, что наши спортсмены не имеют права выступать на следующих Паралимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

МОК заступится за российских паралимпийцев

МОК заступится за российских паралимпийцевВ Международном олимпийском комитете недовольны действиями МПК в отношении России

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