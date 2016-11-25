Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мужчина упал с третьего этажа ГУМа в Москве

Он был доставлен в НИИ имени Склифосовского

Молодой человек спрыгнул с третьего этажа ГУМа в центре Москвы.

Он был доставлен в НИИ имени Склифосовского с компрессионным переломом позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой и другими переломами. Врачи оценивают состояние 26-летнего мужчины как тяжелое.

«Пациент находится в экстренной реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6», - передает слова представителя института Агентство городских новостей «Москва».

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, молодой человек пытался покончить с собой.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Мужчина упал с третьего этажа ГУМа в Москве

Он был доставлен в НИИ имени Склифосовского

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке