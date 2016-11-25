Мужчина упал с третьего этажа ГУМа в Москве

Молодой человек спрыгнул с третьего этажа ГУМа в центре Москвы.

Он был доставлен в НИИ имени Склифосовского с компрессионным переломом позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой и другими переломами. Врачи оценивают состояние 26-летнего мужчины как тяжелое.

«Пациент находится в экстренной реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6», - передает слова представителя института Агентство городских новостей «Москва».

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, молодой человек пытался покончить с собой.