Женщина скончалась по дороге в больницу после пожара в Москве

Сотрудники МЧС спасли трех человек во время ликвидации пожара в квартире в доме на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу.

«Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Пострадавшая в результате пожара женщина, несмотря на медицинскую помощь, скончалась по пути в больницу», — цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов Москвы.



Сообщение о пожаре по адресу: улица Дубнинская, дом № 37, корпус 2 поступило в Центр управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 20.33 мск. Возгорание произошло в однокомнатной квартире, расположенной на 11 этаже 22-этажного жилого дома.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали к месту пожара. Пожар был ликвидирован в 21.21 мск, передает РИАМО.

Эксперты, работающие на месте ЧП, устанавливают причину пожара.

