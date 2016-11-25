Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Женщина скончалась по дороге в больницу после пожара в Москве

Двоих человек удалось спасти

Сотрудники МЧС спасли трех человек во время ликвидации пожара в квартире в доме на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу.

«Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Пострадавшая в результате пожара женщина, несмотря на медицинскую помощь, скончалась по пути в больницу», — цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов Москвы.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Дубнинская, дом № 37, корпус 2 поступило в Центр управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 20.33 мск. Возгорание произошло в однокомнатной квартире, расположенной на 11 этаже 22-этажного жилого дома. 

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали к месту пожара. Пожар был ликвидирован в 21.21 мск, передает РИАМО.

Эксперты, работающие на месте ЧП, устанавливают причину пожара.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Женщина скончалась по дороге в больницу после пожара в Москве

Двоих человек удалось спасти

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке