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Олег Иванов: «Спартак» — принципиальный соперник для «Терека»

Лидер грозненского клуба — о степени важности предстоящего матча с красно-белыми

Фото: РИА НОВОСТИ/Саид Царнаев

В грядущие выходные в российской футбольной премьер-лиге состоится одно из интереснейших противостояний турнира. В субботу грозненский «Терек» на «Ахмат-Арене» примет лидера чемпионата — московский «Спартак». В преддверии игры корреспонденту «Известий» удалось задать пару вопросов одному из ключевых футболистов грозненцев Олегу Иванову. 30-летний полузащитник рассказал о настрое на поединок с красно-белыми, принципиальности матча и силе соперника.

— Перед перерывом «Тереку» предстоит сыграть с непростыми соперниками: «Спартаком», «Краснодаром» и «Локомотивом»...

— Тем интереснее будет мне и, наверное, всем ребятам. Футболисты любят играть против сильных соперников. В этих матчах можно проверить себя — чего ты стоишь, чего стоит твоя команда. Можно сказать, что для «Терека» это мини-экзамен. Многое будет зависеть от того, как мы проведем эти встречи и пройдем этот непростой отрезок.

— «Спартак» можно назвать принципиальным соперником для «Терека»?

— «Спартак» — самый принципиальный соперник для всех команд в чемпионате России. Так было всегда. То же самое можно сказать, к слову, и о ЦСКА с «Зенитом».

— Тот «Спартак», который мы видим сейчас, — самый сильный «Спартак» на вашей памяти?

— Конечно, команда, которая идет на первой строчке в турнирной таблице, не может быть слабой. Красно-белые показывают хороший футбол в текущем сезоне, добиваются положительного результата практически в каждой игре. Но чтобы понять, насколько действительно сейчас силен «Спартак», необходимо против него сыграть. Вот в субботу и посмотрим.

— Какие ожидания от предстоящего поединка с красно-белыми?

— Все футболисты «Терека» настроены только на положительный исход встречи. Безусловно, игра будет сложной для нас, но непросто придется и «Спартаку». Матч пройдет в Грозном, и наши болельщики будут оказывать нам серьезную поддержку. В Грозном умеют болеть. Мы сделаем всё, чтобы добиться нужного результата.

Напомним, поединок 15-го тура чемпионата России между грозненским «Тереком» и московским «Спартаком» состоится 26 ноября в 18.00 на «Ахмат-Арене». К игре «Спартак» подходит в ранге единоличного лидера чемпионата с 34 очками в активе. «Терек» также находиться в группе лидеров и с 25 очками занимает 4-е место.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Олег Иванов: «Спартак» — принципиальный соперник для «Терека»

Олег Иванов: «Спартак» — принципиальный соперник для «Терека»Лидер грозненского клуба — о степени важности предстоящего матча с красно-белыми

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