ВС США понесли первую боевую потерю в Сирии

Военнослужащий США погиб в ходе операции «Непоколебимая решимость» в результате взрыва самодельной бомбы на севере Сирии. Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на Пентагон.

Взрыв произошел примерно в 35 милях к северо-западу от так называемой столицы ИГ (запрещенная в России террористическая организация) Ракки, говорится в заявлении.

По информации издания, военнослужащий стал первым погибшим на территории САР с тех пор, как в октябре 2015 года там высадился американский спецназ. Имя и звание военного пока не раскрываются.

«Я глубоко опечален известием о том, что в День благодарения один из наших храбрых военнослужащих был убит в Сирии, защищая нас от зла ИГ», — приводит издание слова министра обороны страны Эштона Картера.

В настоящий момент, по официальным данным, в Сирии находятся около 500 военнослужащих США. Они оказывают поддержку формированиям вооруженной оппозиционной коалиции «Силы демократической Сирии».

Напомним, авиация США начала бомбить объекты и расположения отрядов ИГ в Ираке с 8 августа, а в Сирии с 23 сентября 2014 года. С начала кампании на Ближнем Востоке погибли 27 американских военных.

