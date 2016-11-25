Умер актер из «Звездных войн» Питер Самнер

После продолжительной болезни скончался актер, получивший широкую известность после роли в оригинальных «Звездных войнах» 1977-го года Питер Самнер. Он сыграл лейтенанта Пола Трейдама в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда». Его персонаж появляется в сцене со Звездой смерти.

Самнер много играл в театре и снимался в телесериалах, таких как «Соседи», «Летающие врачи», «Шпионский отряд», «Сельская практика», «Школа разбитых сердец». Появлялся он и на большой экране в фильмах «Нед Келли» (1970), «Выживший» (1981) и «Рождество в буше» (1983), сообщает телеканал «360».

Питер Самнер скончался после продолжительной болезни, ему было 74 года.