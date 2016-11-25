Мэру Переславля-Залесского предъявили обвинение

СК РФ предъявил обвинение в превышении должностных полномочий мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову.

Кроме того, обвинения в растрате имущества в особо крупом размере предъявлены учредителю и гендиректору «НТфарма» — Рустаму Атауллаханову и Евгению Султанову, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По версии следствия, с 2010 года «Роснано» инвестировало в «НТфарма» более 1 млрд рублей для строительства на территории Переславского района фармацевтического производства. Запустить завод планировалось к сентябрю 2012 года, однако этот срок неоднократно переносили.

Следователи установили, что работы по реализации проекта на протяжении многих лет не осуществляются, а деньги, полученные от «Роснано», были растрачены.



Также установлено, что руководители«НТфарма» приобрели в 2011 году у принадлежащей Кошурникову компании участок земли, чтобы создать видимость выполнения проекта. Тогда еще глава Переславского района выдал соответствующее разрешение, хотя участок находится в национальном парке«Плещеево озеро» и требует согласования с Минприроды РФ.