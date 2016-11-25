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Дочь погибшего в ДТП петербургского депутата Солтана скончалась

Трагедия произошла в ночь на пятницу

Дочь бывшего вице-спикера петербургского парламента Павла Солтана скончалась в ночь на пятницу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Дочь Павла Солтана — Анастасия — сегодня ночью погибла», — приводит его слова агентство ТАСС.

СК подтвердил факт инцидента, при этом не уточнив имя женщины.

Уточняется, что по предварительным данным, женщина совершила самоубийство, мотивы которого устанавливаются.

Напомним, Павел Солтан погиб в ДТП 14 августа. По информации прокуратуры, водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota под управлением заместителя председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Солтана. Депутат скончался на месте, его жена умерла в больнице от полученных травм. Водитель автомобиля Mercedes и его супруга были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Дочь погибшего в ДТП петербургского депутата Солтана скончалась

Трагедия произошла в ночь на пятницу

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