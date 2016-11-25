В Пензе хотят ужесточить наказание за продажу суррогатного алкоголя

Депутаты заксобрания Пензенской области на заседании поддержали законодательную инициативу о внесении изменений в КоАП РФ. Данные меры предусматривают ужесточение ответственности за нарушение правил продажи алкоголя.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», с инициативой об увеличении штрафов за данные нарушения выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, на заседании парламента инициативу озвучил вице-губернатор области Валерий Савин. В результате все 34 депутата единогласно поддержали данную инициативу. Предложения об изменениях в КоАП РФ будут внесены пензенскими парламентариями в Госдуму РФ в порядке законодательной инициативы.

Кроме того, глава региона выступил с предложением увеличить размер штрафа для должностных лиц в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

По данным Минсельхоза Пензенской области, за 10 месяцев года в регионе выявлено 497 фактов незаконного оборота алкогольной продукции. За этот же период завели 220 административных расследования и 52 уголовных дела.

Напомним, массовое отравление алкоголем в Пензенской области произошло в одном из кафе Кузнецка в ночь на 21 ноября. В результате происшествия скончались четверо мужчин, восьмерых госпитализировали.