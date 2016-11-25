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В Ленобласти мужчина покусал годовалую дочь и сломал ей ногу

Известно, что 40-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

В Ленинградской области в деревне Ущевицы Волосовского района 40-летний мужчина напал на свою годовалую дочь, дважды укусив ее в живот и ногу, после чего нанес удар ногой по левой ноге девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти. В результате действий отца у ребенка констатировали перелом.

Инцидент произошел 10 ноября. Известно, что мужчина в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Ленобласти мужчина покусал годовалую дочь и сломал ей ногу

Известно, что 40-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

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