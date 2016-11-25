Китай интересуется месторождением Наталка на Колыме

Китайские компании Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group намерены инвестировать в колымские месторождения, которые принадлежат ПАО «Полюс». Речь идет о покупке ими доли в «Полюсе» за $2 млрд. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Zhaojin не исключает покупки до 25% акций золотодобытчика совместно с китайским конгломератом Fosun.

Кроме того, отмечает агентство, долю в «Полюсе» может купить инвестор из Катара.

Рыночная стоимость «Полюса» — около $13 млрд.