Украина осталась без автомобилей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» приостановила поставки автомобилей украинским дилерам
Российская компания «АвтоВАЗ», чьи авто являются одними из самых дешевых на Украине, приостановила поставки автомобилей Lada украинским дилерам. Сообщается, что запасы машин Lada закончились, а о новых поставках пока ничего не известно. В настоящее время только внедорожники «Нива» остаются на складах производителей.
Известно, что в последнее время российские автомобили не пользовались спросом у украинцев. За последние четыре года доля российских машин на украинском рынке сократилась в пять раз. Это может быть связано с введением Межведомственной комиссией Украины единого налога на все автомобили из России в размере 10,41% от стоимости транспортного средства. Данное решение объяснили нечестной конкуренцией, сообщают Дни.Ру.