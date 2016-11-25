Украина осталась без автомобилей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ», чьи авто являются одними из самых дешевых на Украине, приостановила поставки автомобилей Lada украинским дилерам. Сообщается, что запасы машин Lada закончились, а о новых поставках пока ничего не известно. В настоящее время только внедорожники «Нива» остаются на складах производителей.

Известно, что в последнее время российские автомобили не пользовались спросом у украинцев. За последние четыре года доля российских машин на украинском рынке сократилась в пять раз. Это может быть связано с введением Межведомственной комиссией Украины единого налога на все автомобили из России в размере 10,41% от стоимости транспортного средства. Данное решение объяснили нечестной конкуренцией, сообщают Дни.Ру.

