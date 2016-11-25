Берегите любимых дам: мировой опыт борьбы с насилием

Девушкам и женщинам посвящено множество праздников. В Индии, например, проводят женский фестиваль, который длится от четырех до 10 дней в октябре, а во Франции первое воскресенье марта — День бабушек. На этом фоне особенно выделяется Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который выпадает на 25 ноября.

ООН официально признала этот день в 1999 году, и уже со следующего года его начали отмечать. Дата была выбрана не случайно. 25 ноября 1960 года в Доминиканской Республике произошел громкий скандал, связанный с убийством сестер Мирабель.

Латиноамериканская драма

События, предшествовавшие трагедии, связаны с революционными действиями. Минерва Мирабель присоединилась к подпольному движению, выступавшему против действующего диктатора Рафаэля Трухильо. За ней последовали сестры: сначала Мария Тереза, вдохновленная деятельностью Минервы, а после и Патриа, которая присоединилась к бунту после того, как стала свидетельницей убийств во время религиозного обряда.

Девушки взяли себе прозвище «Бабочки Мирабель». Они распространяли листовки, на которых были изображены жертвы режима, а также помогали в сборе материалов для создания оружия и бомб. Всё это было необходимо для подготовки к открытому восстанию.

Глава Доминиканской Республики не стал игнорировать бунт сестер, и Минерву с Марией Терезой посадили за решетку. Однако пытать девушек диктатор не мог, поскольку мировая общественность и без того внимательно следила за его действиями.

В 1960 году Организация американских государств публично осудила режим Трухильо и отправила в страну своих наблюдателей. Сестры были освобождены, а вот их мужьям, сидевшим в тюрьме за революционное восстание, повезло меньше.

Убийства

25 ноября 1960 года Минерва и Мария Тереза вместе с сестрой Патрией решили навестить супругов. Однако по дороге домой их перехватили пособники диктатора. Они забили девушек насмерть, положили их тела в джип и замаскировали всё под несчастный случай.

Убийство сестер не могло остаться безнаказанным. Народ взбунтовался, и спустя шесть месяцев с жизнью попрощался уже сам Трухильо.

Канонизация

17 декабря 1999 года ООН утвердила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, выразив таким образом дань уважения сестрам Мирабель. Кроме того, ряд гуманитарных организаций и районов были названы в их честь, а на купюрах в 200 песо запечатлены образы девушек. В течение следующих после 25 ноября 16 дней проводятся акции против гендерного насилия, которые завершаются 10 декабря, в Международный день прав человека.

Статистика

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что 35% женщин во всем мире на протяжении своей жизни подвергаются физическому или сексуальному насилию. При этом около 38% убийств совершается их интимными партнерами.

В России статистика оптимизма тоже не внушает. Судя по данным МВД, за последние несколько лет количество случаев домашнего насилия над женщинами ощутимо выросло. За первое полугодие прошлого года было зарегистрировано на 11% больше преступлений, чем за тот же период в 2014 году.

ООН призывает вести подробную статистику, в которой учитывались бы возраст, национальность и отношения, в которых состояли злоумышленник и жертва. Комитет обеспокоен тем, что «не обо вех случаях насилия сообщают в полицию», и призывает увеличить число организаций по защите жертв.

Символика

События, приуроченные к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин, координирует UNIFEM (United Nations Development Fund for Women, Женский фонд Организации Объединенных Наций). Логотип организации выполнен в синих цветах, рядом с аббревиатурой — изображение голубя в оливковых ветвях. В древнем Риме голуби Венеры, свившие гнезда в опрокинутом шлеме Марса, считались знаком мира. А символом самой Венеры и, соответственно, всех женщин считается круг со смотрящим вниз крестом.