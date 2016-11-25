Песков: до решения суда Улюкаева коррупционером считать нельзя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева нельзя считать коррупционером до решения суда.



«До решения суда случай с Улюкаевым нельзя отнести к разряду коррупционных эпизодов. Еще раз хочу повторить, до решения суда ни одного человека, в данном случае особенно бывшего министра Улюкaeвa, нельзя назвать коррупционером. Это может сделать только суд», — сказал он, комментируя результаты социологического опроса ВЦИОМ.



По результатам исследования выяснилось, что россияне считают арест бывшего чиновника не борьбой с коррупцией, а сведением неких счетов.

Песков отметил, что ответить на вопрос, почему общественное мнение сложилось в пользу отставного министра, могут только сами социологи.



Накануне Песков сообщал, что решение о назначении нового министра экономического развития может быть принято на днях. Он отмечал, что количество претендентов на этот пост сократилось.



Напомним, в ночь на 15 ноября в СКР заявили о задержании Улюкaeвa по делу о получении взятки в $2 млн. По версии следствия, министр получил деньги за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета акций «Бaшнефти».



В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».



15 ноября президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Суд отправил экс-министра под домашний арест до 15 января 2017 года.

