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Песков: до решения суда Улюкаева коррупционером считать нельзя

Официальный представитель Кремля прокомментировал результаты социологического опроса ВЦИОМа о деле экс-главы Минэкономразвития

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева нельзя считать коррупционером до решения суда.

«До решения суда случай с Улюкаевым нельзя отнести к разряду коррупционных эпизодов. Еще раз хочу повторить, до решения суда ни одного человека, в данном случае особенно бывшего министра Улюкaeвa, нельзя назвать коррупционером. Это может сделать только суд», —  сказал он, комментируя результаты социологического опроса ВЦИОМ. 

По результатам исследования выяснилось, что россияне считают арест бывшего чиновника не борьбой с коррупцией, а сведением неких счетов.

Песков отметил, что ответить на вопрос, почему общественное мнение сложилось в пользу отставного министра, могут только сами социологи.

Накануне Песков сообщал, что решение о назначении нового министра экономического развития может быть принято на днях. Он отмечал, что количество претендентов на этот пост сократилось.

Напомним, в ночь на 15 ноября в СКР заявили о задержании Улюкaeвa по делу о получении взятки в $2 млн. По версии следствия, министр получил деньги за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета акций «Бaшнефти».

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». 

15 ноября президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Суд отправил экс-министра под домашний арест до 15 января 2017 года.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Песков: до решения суда Улюкаева коррупционером считать нельзя

Официальный представитель Кремля прокомментировал результаты социологического опроса ВЦИОМа о деле экс-главы Минэкономразвития

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