Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Канаде из-за агрессии пассажира

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Канады из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет, летевший в Москву из Лос-Анджелеса, сел в Канаде за агрессивного пассажира», — цитирует РИАМО представителя «Аэрофлота».

По словам сотрудника авиакомпании, пассажира-дебошира сняли с рейса, а самолет уже вылетел в Москву.

