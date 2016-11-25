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Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Канаде из-за агрессии пассажира

Дебошира сняли с рейса, а авиалайнер вылетел в Москву

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Канады из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет, летевший в Москву из Лос-Анджелеса, сел в Канаде за агрессивного пассажира», — цитирует РИАМО представителя «Аэрофлота».

По словам сотрудника авиакомпании, пассажира-дебошира сняли с рейса, а самолет уже вылетел в Москву.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Канаде из-за агрессии пассажира

Дебошира сняли с рейса, а авиалайнер вылетел в Москву

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