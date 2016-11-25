«Карякин умеет держать удар — борьба с Карлсеном еще впереди»

В десятой партии матча на первенство мира российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами уступил норвежцу Магнусу Карлсену. На 75-м ходу после упорной борьбы он все же вынужден был признать поражение. Счет в матче опять равный — 5:5.

После проигрыша белыми восьмой партии, где Магнус начал игру с хода 1 d4, 10 партию он начал игру ходом 1 е4. Карякин, которому надо было сыграть вничью оставшиеся три партии, выбрал в качестве тактики берлинскую защиту, известную своей прочностью.

Карлсен не получил преимущества в дебюте, но смог добиться удобной для себя позиции, которая позволила ему совершать разнообразные маневры с целью сломать защиту черных. Кроме того, Карякин упустил простую комбинацию, которая могла бы свести игру к ничьей. На пресс-конференции после партии Карлсен признал, что видел эту возможность и вздохнул с облегчением, когда Карякин ею не воспользовался.

После Сергей упустил еще один шанс не дать сопернику выиграть, и игроки приблизились к эндшпилю, в котором у Карлсена было довольно весомое преимущество. И в итоге норвежцу удалось сломить защиту российского гроссмейстера и одержать победу.

На пресс-конференции Магнус отметил: «Это большое облегчение. Я не выигрывал на протяжении 10 партий, такого со мной раньше не случалось». Он также рассказал, что ощущал сильное давление во время партий: «Некоторые игры длились пять, шесть, семь часов, это не проходит для меня даром».

Карякин признал силу противника: «Разумеется, я не хотел проигрывать, но иногда такое случается. Карлсен играл хорошо, и в конце я не мог ничего с ним поделать. В оставшихся партиях мы попытаемся показать самую лучшую игру, и посмотрим, сколько у нас осталось сил».

Теперь вероятность, что соперники будут играть тай-брейки в случае ничьей, увеличилась. Как сказал Карлсен, «сейчас такая вероятность выше, чем вчера». Напомним, для победы в Чемпионате одному из игроков необходимо набрать 6,5 очка.

Итоги партии подвел гроссмейстер Сергей Макарычев, под руководством которого сборные СССР и России пять раз завоевывали золото Всемирных шахматных олимпиад.

— Результат десятой партии вытекает из девятой, — отметил «Известиям» Макарычев. — В девятой партии Сергей давил белыми, Магнус только защищался и допустил грубую ошибку на 39-м ходе. Если бы Сергей не соблазнился эффектной жертвой слона, а обратил внимание на более простое решение, то наверняка бы выиграл вторую партию подряд. Тогда Магнус был бы отправлен в нокаут, и ничего из того, что случилось в десятой партии, уже бы не произошло. Однако благодаря той ничьей Магнус почувствовал в себе силы и вновь обрел уверенность. У Сергея был шанс на ничью в самом начале десятой партии, но он допустил ошибку. Игра перешла в эндшпиль, который был практически безнадежным при технике норвежца. Сергей упорно защищался, и думаю, что в игре против любого другого действующего шахматиста он бы спас партию.

По мнению Макарычева, психологическое преимущество сейчас перешло на сторону норвежского гроссмейстера.

— Драматургия этого матча становится еще богаче, теперь внимание всего мира приковано к этому поединку, — продолжил эксперт. — Психологическое преимущество и статус фаворита вернулись к Магнусу. В последних двух партиях Сергей упустил полуслучайные шансы: выиграть и сделать ничью в ситуации с худшей позиции. Главная задача Сергея — прийти в себя, восстановить душевное равновесие. Это непросто сделать, но давайте вспомним, что Карякин выиграл Кубок мира в Баку, проиграв две стартовые партии Петру Свидлеру. Затем он выиграл третью и четвертую партии, а потом победил на тай-брейке. Он умеет справляться с ударами судьбы. Я думаю, что если бы перед началом матча Сергею сказали, что после десяти партий будет ничья, то он бы согласился. Все считали явным фаворитом Карлсена, и казалось, что задачей Карякина было не проиграть крупно. Многие недооценили талант Сергея.

В пятницу у гроссмейстеров выходной, 11-я партия состоится в субботу, 26 ноября в 14.00 по нью-йоркскому времени (22.00 по Москве). Белыми сыграет Сергей Карякин.

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