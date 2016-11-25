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Видео червивых мандаринов «из Уссурийска» разошлось по соцсетям

Специалисты поставили под сомнение подлинность информации

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается видео о покупке на оптовой базе в Уссурийске партии мандаринов, кишащих личинками. Как говорится в описании к ролику, опарыши вредны для здоровья. Якобы уже есть пострадавшие, которые доставлены в городские больницы.

Впрочем, как удалось выяснить UssurMedia, информация о многочисленных случаях госпитализации не соответствует действительности. В частности, резкого увеличения числа больных не зафиксировано ни в детском, ни во взрослом отделениях городской инфекционной больницы.

«Представьте, насколько должны быть гнилыми мандарины, чтобы там поселились опарыши. В здоровой ткани мандарина опарыш жить не может — это невозможно», — заявила кандидат биологических наук Татьяна Маркова.

По словам инфекционистов, соблюдение элементарных правил гигиены  дает стопроцентную гарантию избежать проблем.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Видео червивых мандаринов «из Уссурийска» разошлось по соцсетям

Специалисты поставили под сомнение подлинность информации

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