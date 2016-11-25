Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Вестибюли нескольких станций московского метро закроют в выходные

Там будут проводиться работы по благоустройству

Вестибюли нескольких станций столичного метрополитена будут закрыты в предстоящие выходные из-за работ по благоустройству

Так, с 22.00 25 ноября до утра 28 ноября для пассажиров закроют северный вестибюль на «Тульской», западный вестибюль в «Кузьминках», южный вестибюль «Нахимовского проспекта» и вестибюль станции «Севастопольская» (зайти и покинуть станцию можно будет через станцию «Каховская»), сообщает пресс-служба метро.

С 02.00 26 ноября до утра 28 ноября закроются северные вестибюли станций «Сходненская» и «Южная», а также вестибюль станции «Менделеевская» (вход и выход через «Новослободскую»).

В эти же выходные частично закроют вестибюли «Третьяковской», «Китай-города» (южный вестибюль) и «Воробьевых гор».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Вестибюли нескольких станций московского метро закроют в выходные

Там будут проводиться работы по благоустройству

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке