Вестибюли нескольких станций московского метро закроют в выходные

Вестибюли нескольких станций столичного метрополитена будут закрыты в предстоящие выходные из-за работ по благоустройству

Так, с 22.00 25 ноября до утра 28 ноября для пассажиров закроют северный вестибюль на «Тульской», западный вестибюль в «Кузьминках», южный вестибюль «Нахимовского проспекта» и вестибюль станции «Севастопольская» (зайти и покинуть станцию можно будет через станцию «Каховская»), сообщает пресс-служба метро.

С 02.00 26 ноября до утра 28 ноября закроются северные вестибюли станций «Сходненская» и «Южная», а также вестибюль станции «Менделеевская» (вход и выход через «Новослободскую»).

В эти же выходные частично закроют вестибюли «Третьяковской», «Китай-города» (южный вестибюль) и «Воробьевых гор».