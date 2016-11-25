Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Более 7 млрд рублей аграрии Брянской области получат за три года

Средства выделят в рамках государственной программы

Аграрии Брянской области получат более 7 млрд рублей в рамках реализации госпрограмм по развитию сельского хозяйства в регионе. В проекте трехлетнего бюджета для реализации программы по развитию и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствию в регионе на 2017 год заложено более 2,5 млрд рублей, а в 2018 и 2019 годах — по 2,3 млрд рублей.

Ранее проект бюджета обсудили депутаты комитета областной думы по аграрной политике и природопользованию на внеочередном заседании.

Депутаты проанализировали информацию об изменениях в госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области». На выполнение программы в 2017 году направят более 54,5 млн рублей, в 2018 году — почти 57 млн рублей, в 2019 году выделят свыше 57 млн рублей.

Кроме того, будет скорректирован бюджет программы, предусмотренный на развитие лесного хозяйства. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы в 2017 году, составит 649,6 млн рублей, в 2018 году — 657,4 млн рублей, в 2019 году — 661,7 млн рублей.

Члены комитета рекомендовали правительству Брянской области утвердить государственные программы после принятия областного бюджета, сообщает NASHBRYANSK.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Более 7 млрд рублей аграрии Брянской области получат за три года

Средства выделят в рамках государственной программы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке