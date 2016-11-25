Более 7 млрд рублей аграрии Брянской области получат за три года

Аграрии Брянской области получат более 7 млрд рублей в рамках реализации госпрограмм по развитию сельского хозяйства в регионе. В проекте трехлетнего бюджета для реализации программы по развитию и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствию в регионе на 2017 год заложено более 2,5 млрд рублей, а в 2018 и 2019 годах — по 2,3 млрд рублей.

Ранее проект бюджета обсудили депутаты комитета областной думы по аграрной политике и природопользованию на внеочередном заседании.

Депутаты проанализировали информацию об изменениях в госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области». На выполнение программы в 2017 году направят более 54,5 млн рублей, в 2018 году — почти 57 млн рублей, в 2019 году выделят свыше 57 млн рублей.



Кроме того, будет скорректирован бюджет программы, предусмотренный на развитие лесного хозяйства. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы в 2017 году, составит 649,6 млн рублей, в 2018 году — 657,4 млн рублей, в 2019 году — 661,7 млн рублей.

Члены комитета рекомендовали правительству Брянской области утвердить государственные программы после принятия областного бюджета, сообщает NASHBRYANSK.