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«Спартак» снизил контрактное предложение Боккетти

Красно-белые не готовы платить итальянскому футболисту больше €1,5 млн за сезон

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Московский «Спартак» продолжает вести переговоры с итальянским защитником команды Сальваторе Боккетти по поводу продления контракта. Действующий договор 29-летнего футболиста с клубом истекает уже в конце нынешнего сезона, и стороны надеются прийти к соглашению до Нового года. Несмотря на заинтересованность обеих сторон в продолжении сотрудничества, переговорный процесс затягивается из-за разногласий между игроком и руководством клуба по поводу финансовых условий сделки.

Как ранее сообщали «Известия», красно-белые рассчитывают существенно сэкономить на зарплате Боккетти, который на сегодня является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. По неофициальным данным, его ежегодный оклад составляет около €2,7 млн в год без учета бонусов и премиальных. Сначала руководство «Спартака» предложило футболисту сократить свои финансовые запросы до суммы в размере от €1,8 до €2 млн, однако игрок не спешил ставить подпись под договором.

По информации издания, недавно представители клуба снизили размер первоначального предложения до €1,5 млн за сезон и заявили о готовности включить в новый контракт систему премиальных за личные достижения. Например, за определенное количество сыгранных в основном составе «Спартака» матчей Боккетти единовременно может получить солидный бонус к основному окладу. Любопытно, что в переговорный процесс был вовлечен главный тренер красно-белых Массимо Каррера, который и настоял на таком предложении.

— Переговоры Боккетти со «Спартаком» длятся уже практически месяц, — рассказал «Известиям» осведомленный источник в московском клубе. — Это довольно долгое время, если учесть, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Дело в том, что футболист очень не хочет терять в зарплате и свое нежелание мотивирует тем, что к его персоне проявляют интерес несколько клубов из Турции. Намерение Боккетти торговаться, шантажируя клуб возможным уходом, очень не понравилось Массимо Каррере, который решил незамедлительно включиться в переговоры. Между тренером и футболистом состоялась беседа, в ходе которой Каррера в довольно жесткой форме высказался насчет поведения игрока и рекомендовал ему побыстрее принять решение относительно своего будущего. А также отметил, что если Боккетти не готов принимать условия клуба, то ему следует заняться поиском новой команды уже в период зимнего трансферного окна. При этом Каррера выразил заинтересованность в том, чтобы Боккетти остался в «Спартаке».

Агент итальянского защитника Андреа Д’Амико подтвердил «Известиям» факт переговоров своего клиента со «Спартаком» по поводу продления контракта, однако не стал раскрывать какие-либо детали этого процесса.

— Боккетти очень хочет остаться в «Спартаке» на длительный срок, — признался Д’Амико. — Он счастлив выступать за красно-белых, его всё устраивает в московском клубе. Контракт Сальваторе истекает летом 2017 года, и сейчас уже идут переговоры о продлении соглашения. Знаю, что Боккетти считается важным игроком «Спартака» и его все хвалят.

Сальваторе Боккетти перешел в «Спартак» из казанского «Рубина» в начале 2013 года и сразу же закрепился в основном составе красно-белых.

В текущем сезоне итальянский защитник принял участие в 11 матчах команды в российской премьер-лиге, в 10 из которых появлялся на поле в стартовом составе и доводил матч до конца. Боккетти стал автором одного забитого мяча — в 9-м туре он поразил ворота петербургского «Зенита» (2:4).

Всего за «Спартак» провел 72 матча в различных турнирах и забил четыре мяча. Рыночная стоимость футболиста составляет около €5 млн.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

«Спартак» снизил контрактное предложение Боккетти

«Спартак» снизил контрактное предложение БоккеттиКрасно-белые не готовы платить итальянскому футболисту больше €1,5 млн за сезон

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