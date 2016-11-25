Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Авиаконструктор Иван Микоян скончался на 90-м году жизни

Ведущий инженер конструкторского бюро был одним из создателей МиГ-29

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Известный советский и российский авиаконструктор Иван Микоян скончался на 90-м году жизни в Москве.

Инженер всю свою жизнь проработал в конструкторском бюро, основанным его дядей Артемом Микояном в 1939 году, пишут Дни.Ру. Иван Микоян был в КБ ведущим инженером, заместителем главного конструктора.

Иван Микоян был один из главных разработчиков проекта истребителя четвертого поколения МиГ-29, за который он дважды становился лауреатом Государственной премии СССР, а также был удостоен других престижных наград.

Иван Микоян был сыном члена политбюро ЦК КПСС, первого заместителя председателя правительства СССР Анастаса Микояна.  

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Авиаконструктор Иван Микоян скончался на 90-м году жизни

Авиаконструктор Иван Микоян скончался на 90-м году жизниВедущий инженер конструкторского бюро был одним из создателей МиГ-29

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке