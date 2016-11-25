Известный советский и российский авиаконструктор Иван Микоян скончался на 90-м году жизни в Москве.



Инженер всю свою жизнь проработал в конструкторском бюро, основанным его дядей Артемом Микояном в 1939 году, пишут Дни.Ру. Иван Микоян был в КБ ведущим инженером, заместителем главного конструктора.

Иван Микоян был один из главных разработчиков проекта истребителя четвертого поколения МиГ-29, за который он дважды становился лауреатом Государственной премии СССР, а также был удостоен других престижных наград.

Иван Микоян был сыном члена политбюро ЦК КПСС, первого заместителя председателя правительства СССР Анастаса Микояна.

