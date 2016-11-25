В Сети появилось видео спасения украинских моряков кораблем ВМФ РФ

Министерство обороны России опубликовало видео спасательной операции в Средиземном море, где российский боевой корабль «Вице-адмирал Кулаков» оказал помощь украинскому рыболовному судну.



На записи видно, как большой противолодочный корабль взял украинское судно на буксир. Один из рыбаков рассказал, что у их шхуны возникли проблемы с двигателем.



Напомним, украинская рыболовецкая шхуна «097», портом прописки которого является Мариуполь, во время шторма потеряла ход и в течение двух суток дрейфовало в районе интенсивного морского судоходства в Средиземном море.



Накануне около 08.20 по Москве «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, получил сигнал бедствия и направился на помощь украинскому судну, на борту которого находились семь человек.



Российский военный корабль взял на буксир дрейфующую шхуну по просьбе его капитана.

