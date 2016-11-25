Турииндустрия Татарстана приносит в год более 20 млрд рублей

Итоги туристической отрасли Татарстана в текущем году подвели на региональном конкурсе «Путешествие к истокам-2016»
Туристическая отрасль Татарстана приносит в бюджет республики более 20 млрд рублей в год, рассказал глава государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на церемонии награждения победителей и участников седьмого конкурса «Путешествие к истокам-2016».
По его словам, туризм в Татарстане вносит весомый вклад в развитие экономики республики.
«Это огромная отрасль, она дает более 20 млрд рублей в год и является одной из лидирующих отраслей экономики Татарстана. К тому же это самая красивая сфера деятельности. Наша республика обладает колоссальным туристическим потенциалом», — цитирует Иванова ИА «Татар-информ».
В состав конкурсного жюри конкурса «Путешествие к истокам-2016» вошли представители министерств и ведомств, а также туристической отрасли республики. Победителям вручили дипломы, сертификаты и презентационные буклеты конкурсных работ.