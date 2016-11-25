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Во время обвала на шахте пострадал вице-президент «Алросы»

Он получил серьезные переломы и был госпитализиован

При обрушении на шахте на алмазном месторождении в Удачном Мирнинского района Якутии пострадал вице-президент компании «Алроса».

В компании эту информацию подтвердили.

«Да, мы подтверждаем, что на шахте в Удачном произошел инцидент, в результате которого пострадали вице-президент компании и фотограф», — сказали в компании, передает ТАСС.

Травмы получил вице-президент Игорь Соболев. В настоящее время он и фотограф с переломами находятся в Удачнинской городской больнице. Во время обвала на шахте находились 209 человек. Там же находился и президент «Алросы» Игорь Жарков, он не пострадал.

Накануне президент компании сообщил журналистам, что 25 ноября состоится заседания правления компании в Удачном. Именно в рамках этого заседания и состоялось посещение шахты.

Сейчас рудник «Удачный» работает в обычном режиме, добавили в «Алросе».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Во время обвала на шахте пострадал вице-президент «Алросы»

Он получил серьезные переломы и был госпитализиован

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