Нападение на дом престарелых во Франции не было терактом

Французская полиция не сочла нападение неизвестного на дом престарелых терактом. Об этом заявил прокурор города Монпелье Кристоф Барре.

«Мы не нашли никакой связи произошедшего с терроризмом на почве радикального ислама», — сказал прокурор, передает «Интерфакс».

Местные СМИ отмечают, что мотивы преступника до сих пор не ясны.

Напомним, ранее «Известия» сообщали о том, что в ночь на пятницу в дом престарелых на юге Франции ворвался мужчина в маске, вооруженный ножом и обрезом. Он трижды ранил пожилую женщину-охранника и скрылся с места происшествия. Как сообщили журналистам в местной полиции, пострадавшая скончалась.