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Нападение на дом престарелых во Франции не было терактом

Прокурор города Монпелье сообщил, что никакой связи с радикальным исламом не было найдено

Французская полиция не сочла нападение неизвестного на дом престарелых терактом. Об этом заявил прокурор города Монпелье Кристоф Барре.

«Мы не нашли никакой связи произошедшего с терроризмом на почве радикального ислама», — сказал прокурор, передает «Интерфакс».

Местные СМИ отмечают, что мотивы преступника до сих пор не ясны.

Напомним, ранее «Известия» сообщали о том, что в ночь на пятницу в дом престарелых на юге Франции ворвался мужчина в маске, вооруженный ножом и обрезом. Он трижды ранил пожилую женщину-охранника и скрылся с места происшествия. Как сообщили журналистам в местной полиции, пострадавшая скончалась.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Нападение на дом престарелых во Франции не было терактом

Прокурор города Монпелье сообщил, что никакой связи с радикальным исламом не было найдено

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