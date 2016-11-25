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Дело россиян, готовивших теракт в Москве, направлено в суд

Они также обвиняются в участии в террористических группировках, в том числе и в запрещенном в РФ ИГ

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении группы мужчин, обвиняемых в участии в террористических группировках, в том числе и в запрещенном в России «Исламском государстве».  Также их обвиняют в подготовке теракта в Москве.

«По данным предварительного следствия, руководитель группы Аслан Байсултанов и его подельники после возвращения из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне террористов, изготовили самодельное взрывное устройство с намерением совершить теракт в Москве», — сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Также отмечается, что в октябре 2015 года преступная деятельность Байсултанова и его соучастников была пресечена сотрудниками ФСБ РФ.

Фигурантами дела о подготовке теракта в московском общественном транспорте являются Аслан Байсултанов, Мохмад Межидов, Эльман Ашаев.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Дело россиян, готовивших теракт в Москве, направлено в суд

Они также обвиняются в участии в террористических группировках, в том числе и в запрещенном в РФ ИГ

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