Торфяные, эвкалиптовые, нефтяные: самые крупные природные пожары

В Израиле на этой неделе 80 тыс. жителей было рекомендовано эвакуироваться после того, как мощные природные пожары вплотную подступили к городам: в Хайфе огонь уже перекинулся на жилые дома, в ближайшее время пожары также могут угрожать Иерусалиму. Руководство страны отметило, что речь может идти в том числе о человеческом факторе. Однако в первую очередь столь стремительному распространению огня способствовали погодные условия — двухмесячная засуха и сильный северный ветер.



«Известия» вспомнили самые крупные лесные пожары последних лет, причиной многих из которых становились не только капризы погоды, но и люди.

Израиль: «новый вид террора»

Пожары в стране возникли в начале недели после двухмесячной засухи и начали активно распространяться из-за сильных ветров. Однако по словам сотрудников правоохранительных органов, в некоторых случаях пожары были делом человеческих рук. В частности, по данным сотрудников полиции, в социальных сетях уже были обнаружены призывы к поджогам, после чего глава израильской полиции заявил, что в некоторых случаях они были «политически мотивированными».

Таким образом, бушующие в стране природные пожары рискуют спровоцировать новый виток внутриполитического конфликта. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже заявил, что каждый «рукотворный» пожар или призыв к поджогу — «терроризм, и к нему будут относиться именно так». В ответ на это глава арабского блока в израильском парламенте назвал такие обвинения равносильными подстрекательству против арабов, пишет BBC.

По словам спасателей, сейчас они не контролируют распространение пожаров. Власти страны намерены обратиться к американской компании, владеющей большим пожарным самолетом Boeing 747 «Супертанкер», чтобы обсудить его возможную отправку в Израиль. 25 ноября для участия в тушении пожаров в Израиль также вылетели два самолета-амфибии МЧС России.

Аргентина: пожары и новые законопроекты

Природные пожары угрожали национальному парку Аргентины Лос-Алерес несколько раз за последние годы. Первый раз огонь вплотную подошел к лесной полосе в апреле 2014 года — тогда было сожжено 1,3 тыс. га леса, в том числе растущих там уникальных лиственных деревьев. Второй раз огонь охватил территорию парка в начале этого года.



Ситуация усугублялась труднодоступностью зоны, в которой возник пожар, — дорог в этой части парка не было, проезд транспорта туда был запрещен, а распространению огня способствовали сильный ветер и высокая жара. Спустя три дня огонь охватил уже 1,6 тыс. га. К борьбе с огнем было привлечено свыше 200 бригад пожарных. Локализовать пожар удалось через день, всего за время пожаров сгорело 1,7 тыс. га леса на территории парка.

Однако самыми крупными пожарами в стране стали произошедшие в январе–марте 2015 года — тогда от огня, который часто был вызван преднамеренными поджогами, пострадали 60 тыс. га лесов в Патагонии. После этого в национальном парламенте предложили законодательно исключить любую выгоду от использования пострадавшей от огня земли.

Португалия: пожар в эвкалиптовых лесах

Фото: TASS/AP/Sergio Azenha







































В Португалии в августе 2016 года из-за сильных пожаров, охвативших в первую очередь северную часть страны, правительство вынуждено было обратиться за помощью к иностранным государствам.

В тушении более чем 150 очагов пожаров, распространившихся на эвкалиптовые и сосновые леса, участвовала интернациональная команда борцов с огнем, в числе которых в том числе были и представители российского МЧС.

Огнем было уничтожено почти 200 домов, президент Португалии Антониу Кошта принял решение прервать свой отпуск из-за обострившейся в связи с пожарами ситуации.

Канада: пожар, повлиявший на нефтяной рынок

Один из крупнейших в истории Канады природных пожаров произошел в стране в мае этого года в провинции Альберта, которая также является крупнейшим производителем сырой нефти, а также вторым по величине экспортером природного газа.

Как и в большинстве других случаев, изначально причиной возникновения пожаров стала жаркая и сухая погода. Однако огонь быстро распространился на территории почти в 200 тыс. га, подойдя вплотную к нефтяным терминалам. В результате четыре нефтяные компании Канады заявили о сокращении поставок топлива из этих регионов. Сразу после этого стоимость барреля нефти марки Brent на российском рынке выросла на 2,6%.

Кроме того, было эвакуировано свыше 80 тыс. человек, а общий ущерб от пожаров оценивался примерно в $7 млрд.

Торфяные пожары в России

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович







































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Крупнейшие в истории России природные пожары произошли в России в июле-августе 2010 года. Из-за аномально сухой и жаркой погоды в Московской, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской областях возникли торфяные пожары.

Из-за ряда сложностей, связанных с особенностями тушения торфяных и лесных пожаров, а также из-за продолжавшейся жары пожары быстро распространились. К началу августа, когда они достигли своего пика, общая площадь возгораний составила около 200 тыс. га. Справится с большинством возгораний удалось только в сентябре. Всего, по данным Рослесхоза, за одно лето 2010 года сгорело около 1,5 млн га леса. Кроме того, жители сразу нескольких крупных городов, включая Москву и Нижний Новгород, пострадали от окутавшего мегаполисы смога.

Впоследствии в различных регионах России крупные природные пожары происходили почти каждое лето — так, в 2016 году тушение пожара, охватившего несколько тысяч гектаров в Баргузинском заповеднике в Забайкалье, заняло больше месяца.