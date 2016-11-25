Кокорин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Александр Кокорин, нападающий «Зенита» и сборной России, стал претендентом на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по версии УЕФА наряду с такими футболистами, как Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Костас Фортунис («Олимпиакос») и Ариц Адурис («Атлетик»). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В четверг питерцы одержали победу над израильской командой «Маккаби» в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0. Александр Кокорин забил один из мячей. У «Зенита» это уже пятая победа подряд на групповой стадии турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

