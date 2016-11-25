Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Кокорин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Займет ли нападающий «Зенита» 1-ю строчку, покажут итоги открытого голосования, которые подведут в пятницу

Александр Кокорин, нападающий «Зенита» и сборной России, стал претендентом на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по версии УЕФА наряду с такими футболистами, как Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Костас Фортунис («Олимпиакос») и Ариц Адурис («Атлетик»). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В четверг питерцы одержали победу над израильской командой «Маккаби» в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0. Александр Кокорин забил один из мячей. У «Зенита» это уже пятая победа подряд на групповой стадии турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Кокорин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Займет ли нападающий «Зенита» 1-ю строчку, покажут итоги открытого голосования, которые подведут в пятницу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке