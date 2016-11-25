В Барнауле у самолета из Москвы возникли проблемы при посадке

В аэропорту Барнаула не смог приземлиться самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы. Причиной этого стало редкое и опасное природное явление – сильный сдвиг ветра.



Лайнеру пришлось кружить над аэродромом.В итоге командир решил не рисковать и направил самолет на запасной аэропорт в Новосибирске. Об этом altapress.ru рассказал руководитель авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

По его словам, проблемы этого явления заключаются в изменяющихся силе и направлении ветра на разных высотах, что может привести к катастрофе.

Как отмечает агентство, сегодня же подобные проблемы возникли у самолетов "Уральских авиалиний" и"Аэрофлота".