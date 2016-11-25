В Ульяновске подрядчика обязали переделать плохие дороги

Подрядную организацию обяжут переделать плохие дороги в Ульяновске. Городские власти не подписали акт приемки выполненных компанией «Магистраль» работ. Дефекты подрядчик будет устранять в 2017 году.

Ремонт ульяновских дорог взяли под тщательный контроль.Глава городской администрации Алексей Гаев поручил всем ответственным лицам занять жесткую позицию при недобросовестном выполнении подрядчиками дорожных работ, пишет 1ul.ru.



За ходом и строительством следят специалисты городского управления дорожного хозяйства и транспорта. Они при участии членов общественного совета проводят контрольные вырубки для определения качества асфальтобетонного покрытия.