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В Ульяновске подрядчика обязали переделать плохие дороги

Городские власти не подписали акт приемки выполненных подрядной организацией работ

Подрядную организацию обяжут переделать плохие дороги в Ульяновске. Городские власти не подписали акт приемки выполненных компанией «Магистраль» работ. Дефекты подрядчик будет устранять в 2017 году.

Ремонт ульяновских дорог взяли под тщательный контроль.Глава городской администрации Алексей Гаев поручил всем ответственным лицам занять жесткую позицию при недобросовестном выполнении подрядчиками дорожных работ, пишет 1ul.ru.

За ходом и строительством следят специалисты городского управления дорожного хозяйства и транспорта. Они при участии членов общественного совета проводят контрольные вырубки для определения качества асфальтобетонного покрытия.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Ульяновске подрядчика обязали переделать плохие дороги

Городские власти не подписали акт приемки выполненных подрядной организацией работ

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