«Зенит» пока не выглядит командой, способной выиграть Лигу Европы»

В четверг «Зенит» одержал пятую победу в пяти матчах группового турнира Лиги Европы, а «Краснодар» обеспечил себе попадание в плей-офф со второго места. Краснодарцы на своем поле не смогли обыграть австрийский «Ред Булл» (1:1), а «Зенит» был сильнее «Маккаби» (2:0).

Очередную победу петербургского клуба «Известиям» прокомментировал чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев.

— В матче с «Маккаби» у «Зенита» не было особых проблем в обороне, но на передней линии организация игры хромала — видно, что команде не достает синхронности взаимодействий в этой части, — отметил эксперт. — Поэтому не всегда получалось должным образом сыграть на завершающей стадии атаки, но класс соперника позволил «Зениту» без особых проблем добиться победы. «Зенит» сейчас не выглядит командой, которая претендует на победу в турнире. У клуба есть проблемы в обороне, которые привели к потере очков в чемпионате России и вылету из Кубка России.



Матч с израильским клубом не имел турнирного значения для подопечных Мирчи Луческу, которые еще за два тура до конца группового этапа обеспечили себе первое место в плей-офф. Однако румынский специалист в четверг выставил на игру сильнейший состав.

— Тренеры часто так делают, разумно считая, что официальная игра, пусть и не имеющая турнирного значения, лучше тренировки, — продолжил Веденеев. — В этом смысле логично, что Луческу не стал давать отдыхать основе, чтобы не сбить командный ритм перед выездом в Краснодар. Отдых мог обернуться проблемами, потерей тонуса. Тем более сейчас, при тех травмах, которые есть у игроков «Зенита», обойма у Мирчи не такая широкая. В данный момент заменить основных футболистов практическим некем, поэтому сложно было провести какую-либо ротацию в игре с «Маккаби».

Во втором тайме на замену вышел многолетний форвард «Зенита» Александр Кержаков. В последние годы он не проходит в состав петербургской команды, но в игре с «Маккаби» за отведенное ему время сумел забить гол.

— Кержаков сохранил старание, физическую мощность и желание бороться, которые выгодно отличали его в молодые годы. Но без скорости нападающему трудно претендовать на место в стартовом составе команды уровня «Зенита», — заключил Веденеев.

Компанию «Зениту» в плей-офф Лиги Европы составит «Краснодар», который не смог показать убедительной игры в домашнем матче с «Ред Буллом».

— Клуб из Зальцбурга играл лучше и по созданным голевым моментам, и по территориальному преимуществу, — заявил «Известиям» проживающий в Краснодаре экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин. — Хозяевам откровенно повезло. «Краснодар» имел всего один серьезный момент за матч, и спасибо Федору Смолову, что он сумел им воспользоваться. Хорошо, что задача выхода из группы решена. В противном случае «Краснодар» ждал бы тяжелый выезд в Ниццу в последем туре, а там команда очень неудобная.



Собеседник «Известий» затруднился оценить перспективы «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы.

— Слишком многое будет зависеть от жеребьевки первых раундов, где могут попасть как проходные соперники, так и топовые, — пояснил Олег Терехин. — При этом даже проходные команды не будут гарантировать ни «Краснодару», ни «Зениту» успешного преодоления первой стадии. Плюс мы еще не знаем, как изменится состав самого «Краснодара». Зимой наверняка будет усиление — думаю, в виде 3–4 человек. Нынешний состав хорош, но обоймы игроков недостаточно, чтобы одновременно претендовать на что-то в Лиге Европы и вести борьбу за зону Лиги чемпионов в чемпионате России. На мой взгляд, несколько игроков «Краснодара» пересидели в клубе. Возможно, у них притупились эмоции, но сейчас они не показывают той игры, что раньше. Не буду называть их поименно, но считаю, что ряду футболистов надо сменить обстановку, а «Краснодару» необходима свежая кровь.

В воскресенье «Краснодар» и «Зенит» сыграют между собой матч 15-го тура чемпионата России.

— «Краснодар» сейчас достаточно хорош, но не идеален, — резюмировал Веденеев. — Есть определенные проблемы — на мой взгляд, они в первую очередь связаны с плохой формой Лаборде и Ари, которые еще не до конца восстановились. Состав менее стабилен, чем у «Зенита», поэтому перед воскресным матчем петербургский клуб имеет небольшое преимущество.

Перед последним туром первого круга национального первенства «Зенит» идет на втором месте турнирной таблицы, а «Краснодар» — на пятом.

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