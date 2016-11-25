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Вице-президент «Алроса» пострадала в результате инцидента на руднике

На алмазном месторождении произошло обрушение обводненной горной массы

Фото: agromedia.ru

При обрушении на алмазном руднике «Удачный» в Якутии пострадала вице-президент компании «Алроса» Елена Гангало.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Алроса».

Инцидент произошел во время осмотра дробильного комплекса.

«Произошло резкое нарастание объема движения обводненной горной массы в виде селевого потока», — пояснили в компании.

В результате происшествия также пострадал электрослесарь Александр Довбня, отмечается в сообщении.

Сейчас рудник работает в штатном режиме.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Вице-президент «Алроса» пострадала в результате инцидента на руднике

Вице-президент «Алроса» пострадала в результате инцидента на рудникеНа алмазном месторождении произошло обрушение обводненной горной массы

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