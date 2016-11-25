Вице-президент «Алроса» пострадала в результате инцидента на руднике

На алмазном месторождении произошло обрушение обводненной горной массы
Фото: agromedia.ru
При обрушении на алмазном руднике «Удачный» в Якутии пострадала вице-президент компании «Алроса» Елена Гангало.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Алроса».
Инцидент произошел во время осмотра дробильного комплекса.
«Произошло резкое нарастание объема движения обводненной горной массы в виде селевого потока», — пояснили в компании.
В результате происшествия также пострадал электрослесарь Александр Довбня, отмечается в сообщении.
Сейчас рудник работает в штатном режиме.