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Зима в Москве начнется с сильных морозов

К 1 декабря температура воздуха упадет до минус 10 — минус 15 граудусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Календарная зима в Москве начнется с сильных морозов. По предварительным расчетам синоптиков, температура воздуха к 1 декабря упадет до минус 10 — минус 15 градусов.

Холодать начнет уже с 28 ноября. Ещё днем в понедельник в столичном регионе будет от минус 2 до 0 градусов, но уже в ночь на вторник, 29 ноября, температура воздуха упадет до 6–11 ниже нуля.

«Затем температура воздуха продолжит свое понижение и к 1 декабря достигнет значений — минус 10 — минус 15 градусов», — сообщили в Росгидромете, передает ТАСС.

В ближайшие выходные погода в столице будет зависеть от очередного скандинавского циклона, который смещается на территорию Центрального федерального округа с северо-запада.

Циклон принесет с собой снег, мокрый снег, метели, а также сильный ветер.

О том, как вести автомобиль в такую ненастную погоду, читайте в инфографике «Известий».

Зимние лайфхаки: как водить автомобиль в снег и гололед

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Зима в Москве начнется с сильных морозов

Зима в Москве начнется с сильных морозовК 1 декабря температура воздуха упадет до минус 10 — минус 15 граудусов

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