«Гуманитарный раздор» в восточном Алеппо

Россия и Сирия не имеют ничего против идеи доставки гуманитарной помощи в захваченные террористами восточные районы Алеппо, где удерживаются сотни тысяч мирных граждан, но полагают, что нередко за предложениями начать поставки грузов скрываются мотивы, далекие от заботы о населении. Вместе с тем гуманитарная ситуация в городе усугубляется не только из-за отсутствия новых партий помощи, но и из-за приближающейся зимы.

Как заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в Москве поддерживают проход грузовиков с гуманитарной помощью в восточные районы Алеппо при условии, что данный процесс будет координироваться с сирийскими властями и российскими военными, а грузы пройдут досмотр.

— Россия согласна на поставку гуманитарной помощи при условии, что ее получателем станет гражданское население, а не боевики. Проблема в том, что, прикрываясь ООН и гуманитарными проблемами, некоторые игроки, и прежде всего США, стремятся накормить, вооружить и перегруппировать террористов. В этой связи, если и говорить о доставке помощи в восточные районы, то это может осуществляться только в координации с сирийскими властями и российскими представителями. Грузовики надо досматривать и проверять, поскольку в них, помимо собственно гуманитарной помощи, могут быть и другие грузы, которые нужны не населению, а боевикам. Принимая всё это во внимание, более актуальной является идея выхода мирных граждан из восточных районов Алеппо. Мы готовы их встретить, накормить и обеспечить всем необходимым, — подчеркнул Франц Клинцевич.

В Дамаске подходы к данному вопросу во многом схожи. Об этом «Известиям» рассказал депутат сирийского парламента Джамаль Рабиа.

— Любая военная или гуманитарная операция должна координироваться с сирийскими властями. В противном случае это будет нарушением суверенитета страны. Вместе с тем некоторые пытаются пойти в обход Дамаска. Причина этого проста: под видом гуманитарной помощи террористам на ооновских грузовиках зачастую пытаются доставить оружие. В этой связи Сирия ставит определенные условия и требует предоставления доступа к гуманитарным колоннам с целью их проверки. В ответ Дамаск слышит отказ, — говорит Джамаль Рабиа, подчеркивая, что всякий раз история с доставкой помощи населению превращается в спектакль.

Сирийский парламентарий отмечает, что если международное сообщество — а точнее, отдельные его члены — действительно заботятся о сирийском народе, то лучшим шагом было бы снятие санкций, которые сильно ударили по экономике Сирии и благосостоянию населения.

На данный момент на сирийско-турецкой границе находятся сотни грузовиков с гуманитарной помощью. Как рассказал помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн, всемирная организация уже заручилась согласием на доставку грузов со стороны удерживающих восточный Алеппо сил.

— У нас есть принципиальное письменное согласие вооруженных оппозиционных групп восточного Алеппо, — сказал Эгеллан, подчеркнув, что речь идет о группировках, с которыми ООН поддерживает контакт, то есть «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) среди них нет.

— Нам нужна письменная поддержка (наших планов) со стороны РФ. Кроме того, мы ждем ответ от сирийских властей, — добавил Ян Эгеллан.

План ООН предполагает введение 72-часовой паузы для доставки гуманитарной помощи.

На данный момент в восточном Алеппо остаются порядка 300 тыс. мирных жителей. Наличие проблем с обеспечением их едой, водой, медикаментами и иной помощью признает как ООН, так и Россия, и Сирия. Ситуация усугубляется тем, что приближается зима. Температура воздуха в том районе по ночам порой уже падает ниже нуля градусов. В условиях отсутствия центрального отопления единственной возможностью спастись от холодов является обогрев домов при помощи печек, топлива для которых также не хватает. При этом в последний раз по линии ООН гуманитарную помощь в восточные районы Алеппо доставляли 13 ноября, то есть более двух недель назад.

Попытки согласовать доставку гуманитарной помощи буксуют. Слабый эффект дают и гуманитарные коридоры, которые российские и сирийские военные открывают для выхода гражданских лиц. «Умеренная оппозиция» их быстро минирует, а пытающихся покинуть восточный Алеппо людей боевики обстреливает.