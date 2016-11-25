Мошенники продали 75-летней пенсионерке шубы на 400 тыс. рублей

Мошенники в Москве обманным путем убедили 75-летнюю пенсионерку купить у них шубы на сумму 400 тыс. рублей, уверив старушку в том, что она сможет затем перепродать их гораздо дороже. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Полиция задержала преступников. Ими оказались 61-летняя уроженка ближнего зарубежья и 26-летний житель Подмосковья.



Аферисты совершили сделку прямо на улице. Чтобы убедить пенсионерку в своей честности, они оставили ей номера контактных телефонов, по которым пожилая женщина не смогла дозвониться, обнаружив что качество товара не стоит потраченных на него денег. Женщина обратилась в полицию, пишет «Свободная пресса».