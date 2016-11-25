Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мошенники продали 75-летней пенсионерке шубы на 400 тыс. рублей

Уголовное дело заведено по статье о мошенничестве

Мошенники в Москве обманным путем убедили 75-летнюю пенсионерку купить у них шубы на сумму 400 тыс. рублей, уверив старушку в том, что она сможет затем перепродать их гораздо дороже. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Полиция задержала преступников. Ими оказались 61-летняя уроженка ближнего зарубежья и 26-летний житель Подмосковья.

Аферисты совершили сделку прямо на улице. Чтобы убедить пенсионерку в своей честности, они оставили ей номера контактных телефонов, по которым пожилая женщина не смогла дозвониться, обнаружив что качество товара не стоит потраченных на него денег. Женщина обратилась в полицию, пишет «Свободная пресса».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Мошенники продали 75-летней пенсионерке шубы на 400 тыс. рублей

Уголовное дело заведено по статье о мошенничестве

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке