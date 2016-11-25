В Петербурге пациент сломал ногу врачу неотложки

В одной из поликлиник Санкт-Петербурга пациент напал на сотрудника неотложки. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает ИА «Невские новости», конфликт между 26-летним молодым человеком и 35-летним врачом произошел днем 24 ноября в поликлинике. Пострадавшему помимо видимых травм диагностировали перелом ноги.

«Известия» ранее писали, что сразу три инициативы по защите врачей от насилия могут появиться в ближайшее время. Две из них разрабатывает Минздрав по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой. Еще одну готов внести в Госдуму Совет Федерации.



Во всех случаях речь идет о введении уголовной ответственности за произвол в отношении работников медицинской сферы.



Меры по защите врачей от нападений уже приняты в Кемеровской области. В регионе с 2012 года для защиты медицинских работников от хулиганов и агрессивных пациентов электрошокеры выдали всем бригадам скорой медицинской помощи.



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