Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Петербурге пациент сломал ногу врачу неотложки

Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В одной из поликлиник Санкт-Петербурга пациент напал на сотрудника неотложки. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает ИА «Невские новости», конфликт между 26-летним молодым человеком и 35-летним врачом произошел днем 24 ноября в поликлинике. Пострадавшему помимо видимых травм диагностировали перелом ноги.

«Известия» ранее писали, что сразу три инициативы по защите врачей от насилия могут появиться в ближайшее время. Две из них разрабатывает Минздрав по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой. Еще одну готов внести в Госдуму Совет Федерации.

Во всех случаях речь идет о введении уголовной ответственности за произвол в отношении работников медицинской сферы.

Меры по защите врачей от нападений уже приняты в Кемеровской области. В регионе с 2012 года для защиты медицинских работников от хулиганов и агрессивных пациентов электрошокеры выдали всем бригадам скорой медицинской помощи.

Читайте также:

В Минздраве нашли способ защитить врачей от насилия

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Петербурге пациент сломал ногу врачу неотложки

Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке