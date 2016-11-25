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Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

О том, в каких районах Москвы можно покататься на коньках, — в инфографике «Известий»

25 ноября на территории ВДНХ открывается главный каток страны. В этом году он будет выполнен в «арктическом» стиле: посетители увидят световые представления, насладятся арт-инсталляциями и поучаствуют во флешмобах.

Публику также порадуют выступлением светового театра DUNDU, разработанного немецким художником Тобиасом Хуссельманом. Две яркие фигуры размером почти 5 м прошагают по катку. В компании гигантов пройдется кукла поменьше, символизирующая ребенка. Завершится вечер фейерверками и выступлением диджея.

О том, сколько еще катков откроется в Москве и какова будет цена за вход, — в инфографике «Известий».

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дниО том, в каких районах Москвы можно покататься на коньках, — в инфографике «Известий»

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Инфографика

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

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