Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

25 ноября на территории ВДНХ открывается главный каток страны. В этом году он будет выполнен в «арктическом» стиле: посетители увидят световые представления, насладятся арт-инсталляциями и поучаствуют во флешмобах.

Публику также порадуют выступлением светового театра DUNDU, разработанного немецким художником Тобиасом Хуссельманом. Две яркие фигуры размером почти 5 м прошагают по катку. В компании гигантов пройдется кукла поменьше, символизирующая ребенка. Завершится вечер фейерверками и выступлением диджея.

О том, сколько еще катков откроется в Москве и какова будет цена за вход, — в инфографике «Известий».



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