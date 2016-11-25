Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Эксперт по делу Александра Литвиненко обнаружен мертвым в Британии

Патологоанатом, обследовавший тело умершего, выразил мнение, что 46-летний специалист совершил самоубийство

Специалист по радиации Мэтью Панчер, который помогал к расследованию дела о гибели Александра Литвиненко, покончил с собой на фоне беспокойства о допущенной им «ошибке» через пять месяцев после поездки в Россию.

Как сообщает газета Times, эксперт ушел из жизни из-за потери крови. На его теле были обнаружены многочисленные порезы, нанесенные двумя ножами. Патологоанатом, обследовавший тело умершего, считает, что это самоубийство.

Вместе с тем, эксперты пока окончательно не исключают версию о том, что Панчеру могли помочь свести счеты с жизнью.

Ранее Панчер проводил оценку количества полония, содержащегося в теле Литвиненко. По словам его жены, что в последнее время ученый был расстроен и утверждал, что совершил непростительную ошибку в исследовании по этому делу. Она утверждает, что настроение ее мужа «совершенно изменилось» после поездки в Россию несколько месяцев назад.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, который сотрудничал с британскими спецслужбами, умер 23 ноября 2006 года вскоре после получения гражданства Великобритании. В его организме были обнаружены следы радиоактивного элемента полоний-210. 

По версии следствия, бывшие коллеги Александр Ковтун и Андрей Луговой якобы дали Литвиненко чай с полонием во время встречи в лондонском ресторане 1 ноября 2006 года, что и стало причиной его смерти. 

Однако Луговой отрицает свою причастность к убийству. Депутат назвал обвинения в его адрес абсурдными, а результаты открытого судебного разбирательства в Лондоне — фарсом и попытками использовать его в политических целях.

Читайте также:

Что объединяет коррупцию, вирус Эбола и «дело Литвиненко»

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Эксперт по делу Александра Литвиненко обнаружен мертвым в Британии

Патологоанатом, обследовавший тело умершего, выразил мнение, что 46-летний специалист совершил самоубийство

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке