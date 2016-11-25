Эксперт по делу Александра Литвиненко обнаружен мертвым в Британии

Специалист по радиации Мэтью Панчер, который помогал к расследованию дела о гибели Александра Литвиненко, покончил с собой на фоне беспокойства о допущенной им «ошибке» через пять месяцев после поездки в Россию.



Как сообщает газета Times, эксперт ушел из жизни из-за потери крови. На его теле были обнаружены многочисленные порезы, нанесенные двумя ножами. Патологоанатом, обследовавший тело умершего, считает, что это самоубийство.



Вместе с тем, эксперты пока окончательно не исключают версию о том, что Панчеру могли помочь свести счеты с жизнью.



Ранее Панчер проводил оценку количества полония, содержащегося в теле Литвиненко. По словам его жены, что в последнее время ученый был расстроен и утверждал, что совершил непростительную ошибку в исследовании по этому делу. Она утверждает, что настроение ее мужа «совершенно изменилось» после поездки в Россию несколько месяцев назад.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, который сотрудничал с британскими спецслужбами, умер 23 ноября 2006 года вскоре после получения гражданства Великобритании. В его организме были обнаружены следы радиоактивного элемента полоний-210.



По версии следствия, бывшие коллеги Александр Ковтун и Андрей Луговой якобы дали Литвиненко чай с полонием во время встречи в лондонском ресторане 1 ноября 2006 года, что и стало причиной его смерти.

Однако Луговой отрицает свою причастность к убийству. Депутат назвал обвинения в его адрес абсурдными, а результаты открытого судебного разбирательства в Лондоне — фарсом и попытками использовать его в политических целях.