Киев не хочет слушать Януковича

Сегодня должен был состояться допрос киевским судом экс-президента Украины Виктора Януковича, который выступает в качестве свидетеля по делу беркутовцев, которых обвиняют в убийствах на майдане. Давать показания бывший украинский лидер согласился по видеосвязи из суда в Ростове-на-Дону. Однако выступать Януковичу не пришлось. Формально заседание сорвалось из-за того, что из СИЗО в суд в Киеве не смогли доставить самих обвиняемых, поскольку выезд из следственного изолятора блокировали «активисты». Заседание теперь перенесено на 28 ноября.



Экс-премьер Украины при Януковиче Николай Азаров рассказал «Известиям», что лишение бывшего президента страны возможности дать свидетельские показания выгодно действующей украинской власти, которая намеренно не препятствовала действиям собравшихся у СИЗО.

— Кто, на ваш взгляд, стоит за срывом заседания суда?

— Понятно, кому это выгодно и кто за этим стоит. Это киевский режим: Порошенко, Турчинов, Аваков, Пашинский — вся эта шайка, которая дорвалась до власти путем кровавого государственного переворота. Совершенно очевидно — они почти год сопротивлялись законному требованию адвокатов беркутовцев, обвиняемых в убийствах на майдане, организовать допрос свидетелей, которые могли бы пролить свет на истину — как всё произошло. Кто — как не [Станислав] Шуляк, экс-командующий внутренних войск МВД Украины, или Виктор Янукович, президент страны, — может дать правдивые свидетельские показания о том, как происходили события. Поэтому ясно, что это было выгодно тем, кто организовал эти убийства. Есть масса свидетельских показаний, но они крайне не заинтересованы в том, чтобы вот такие показания были судом заслушаны. Потому что суд обязан в этом случае свидетельские показания использовать. Каким бы фарсом этот суд ни был, а именно это сейчас на Украине и происходит, тем не менее он обязан был бы проверить свидетельские показания, сопоставить их с доказательствами обвинения, провести дополнительное расследование, установить истину. В этом суть судебного процесса. Совершенно ясно было, что они не заинтересованы.

— Почему ясно, что власти Украины не заинтересованы в этом?

— Сегодня Турчинов заявил об этом открыто, так называемый генеральный прокурор тоже открыто об этом высказался. Аваков [Арсен, министр внутренних дел] просто по-хамски сказал, что не будет выполнять решение суда и разблокировать СИЗО. Это публичное заявление так называемого министра внутренних дел. Киевский режим переступил уже через абсолютно все правовые нормы. Некий министр культуры [Евгений] Нищук может заявлять, что генетика у юго-востока не та, министр внутренних дел может не исполнять решение суда — это обычная практика.

— Нет опасений, что 28 ноября произойдет нечто подобное тому, что было сегодня?

— Ситуация 28 ноября, скорее всего, повторится. Потому что никакие неонацисты из «Правого сектора» (организация запрещена в России. — «Известия») не являются неуправляемыми. Они абсолютно управляемы тем же Аваковым. Если бы он не пожелал, они бы там не оказались. Они появились под зданием СИЗО по прямому указанию Авакова. Сейчас, я думаю, все-таки будет негативный мировой резонанс. Потому что абсолютно очевидно — произошло неуважение к суду. При всей русофобии и предвзятости западных СМИ невозможно не видеть очевидного. Поэтому может быть за эти дни какое-то давление приведет их в чувство. Будем надеяться.

— Ведь дело беркутовцев инициировано украинскими органами. Разве они не показывают заинтересованность в показаниях Януковича?

— А зачем Януковича выслушивать украинским властям? Они выслушают тех свидетелей, которые покажут то, что надо. Суда нет на Украине — есть судилище. За три года не расследовано ни одного резонансного преступления. Ни уничтожение людей в Одессе — зверское, ни расстрел на майдане, в Мариуполе, ни применение танков против мирного населения в Андреевке Донецкой области. Не наказаны убийцы Павла Шеремета, Олега Калашникова, Олеся Бузины и др.