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Газовый баллон взорвался в автомобиле на севере Москвы

В результате происшествия никто не пострадал

На севере Москвы в автомобиле во время движения взорвался газовый баллон.

Инцидент произошел в Красностуденческом проезде, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства 5-литровый баллон взорвался в автомобиле Hyundai Solaris.

Источник уточнил, что за рулем машины находился 48-летний мужчина, занимающийся нелегальными пассажирскими перевозками. На территории России он находился незаконно.

Кузов автомобиля получил повреждения. Водитель за медицинской помощью не обращался. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Газовый баллон взорвался в автомобиле на севере Москвы

В результате происшествия никто не пострадал

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