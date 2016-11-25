Газовый баллон взорвался в автомобиле на севере Москвы

На севере Москвы в автомобиле во время движения взорвался газовый баллон.

Инцидент произошел в Красностуденческом проезде, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства 5-литровый баллон взорвался в автомобиле Hyundai Solaris.

Источник уточнил, что за рулем машины находился 48-летний мужчина, занимающийся нелегальными пассажирскими перевозками. На территории России он находился незаконно.

Кузов автомобиля получил повреждения. Водитель за медицинской помощью не обращался. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.