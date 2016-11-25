Напавший на дом престарелых во Франции идентифицирован

Французская полиция идентифицировала мужчину, который с ножом и обрезом ворвался в дом престарелых во Франции.



«Его мотивы неизвестны», — цитирует прокурора Монпелье Кристофа Барре газета Le Figaro.

Он рассказал, что недалеко от учреждения, на которое было совершено нападение, был обнаружен автомобиль, в котором правоохранители нашли игрушечный пистолет.

Прокурор отметил, что о коло 130 полицейских и вертолет задействованы в поисках беглеца.

Напомним, в ночь на пятницу в дом престарелых в городе Монферье-сюр-Ле (департамент Эро) ворвался мужчина в маске, вооруженный ножом и обрезом. Он трижды ранил пожилую женщину-охранника и скрылся с места происшествия.



Стоит отметить, что в доме-престарелых проживали 59 пенсионеров-монахов, ранее работавших в миссиях в Африке.