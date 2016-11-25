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Напавший на дом престарелых во Франции идентифицирован

Инцидент произошел на юге Франции в городе Монферье-сюр-Ле

Французская полиция идентифицировала мужчину, который с ножом и обрезом ворвался в дом престарелых во Франции.

«Его мотивы неизвестны», — цитирует прокурора Монпелье Кристофа Барре газета Le Figaro.

Он рассказал, что недалеко от учреждения, на которое было совершено нападение, был обнаружен автомобиль, в котором правоохранители нашли игрушечный пистолет.

Прокурор отметил, что около 130 полицейских и вертолет задействованы в поисках беглеца.

Напомним, в ночь на пятницу в дом престарелых в городе Монферье-сюр-Ле (департамент Эро) ворвался мужчина в маске, вооруженный ножом и обрезом. Он трижды ранил пожилую женщину-охранника и скрылся с места происшествия.

Стоит отметить, что в доме-престарелых проживали 59 пенсионеров-монахов, ранее работавших в миссиях в Африке.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Напавший на дом престарелых во Франции идентифицирован

Инцидент произошел на юге Франции в городе Монферье-сюр-Ле

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