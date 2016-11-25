На поддержку несырьевого экспорта выделят более 16 млрд рублей

В Кремле на президентском Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсудили меры поддержки различных отраслей экономики. Цель — значительное увеличение российского несырьевого экспорта. На решение этой задачи предполагается потратить более 16 млрд рублей.

— За последние годы в ряде отраслей российской экономики накоплен значительный, большой, причем нереализованный экспортный потенциал. Прежде всего имею в виду авто- и авиапром, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение — то, что принято называть производствами с высокой добавленной стоимостью. И развитие этих отраслей может стимулировать целую цепочку смежных производств в тяжелой, легкой промышленности, на транспорте, — сказал президент Владимир Путин.

Глава государства поставил задачу — нужно увеличить сбыт российской промышленной продукции, обеспечить широкий выход отечественных предприятий на внешние рынки. По словам президента, для достижения этих целей необходима единая система поддержки экспортеров, которая позволит подстраиваться под интересы покупателей и сделает работу за рубежом удобнее.



Отдельно президент высказался о предприятиях военно-промышленного комплекса. Владимир Путин напомнил, что период масштабных заказов для нужд Российской армии постепенно проходит, поэтому стоит развивать и производство продукции гражданского назначения, которая также должна быть востребована за границей.

Президент считает, что на экспорт стоит сориентировать и небольшие предприятия.

— Опыт ведущих стран мира показывает, что в современной международной торговле всё больший вес приобретают малые и средние предприятия. Мы с вами знаем, какой процент вносят малые и средние предприятия в экономику развитых стран, какой процент — в развивающихся экономиках, какой процент — у нас: у нас 21, по‑моему, процент, а в других странах до 90, 85–90% — объем малого и среднего бизнеса в экономике. Так что нам еще есть куда развиваться, — заметил Путин.

Меры поддержки будущим и действующим экспортерам озвучили министры. Так, по словам исполняющего обязанности министра экономического развития Евгения Елина, в ближайшие годы на прямую финансовую поддержку компаний и развитие региональной структуры Российского экспортного центра планируется выделить более 16 млрд рублей. Чиновник отмечает, что нужно учиться локализовывать производство.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров прогнозирует троекратный рост авиационного экспорта к концу 2018 года, если экспорту будет оказана поддержка со стороны государства. Министр отмечает, что для успешного закрепления на внешних рынках нужно осуществлять сопровождение товара, его обслуживание после продажи.

— Принцип «продал и забыл» больше не работает, — констатировал Мантуров.

Координацией поддержки поставщиков за рубежом занимается Российский экспортный центр. Его генеральный директор Петр Фрадков отметил, что качественная продукция из РФ сталкивается с проблемой узнаваемости за границей. Он пообещал расширить присутствие его структуры в иностранных СМИ и в интернете, а также увеличить сеть торговых домов за рубежом.

За успехи и значительный вклад в увеличение экспорта Владимир Путин поблагодарил работников аграрного сектора. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заметил, что можно увеличить экспорт не только зерновых, но и свинины, однако для этого нужно бороться с африканской чумой свиней, разрешив отстрел переносчиков этой болезни — диких кабанов.

— Вы меня здесь особо не пристегивайте к отстрелу кабанов, — пошутил Путин, — сами занимайтесь.



От экспертного сообщества выступал экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он заметил, что если руководство страны намерено достичь роста экономики на 4% в год, то необходимо обеспечить рост несырьевого экспорта на 6% ежегодно, а также избавиться от бюрократических барьеров.