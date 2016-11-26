Сергей Брызгалов: «Буду рад, если забью «Спартаку»

26 ноября в Грозном на «Ахмат-Арене» в рамках 15-го тура российской футбольной премьер-лиги между собой сойдутся грозненский «Терек» и лидирующий в чемпионате московский «Спартак». Матчи между этими командами всегда славились жесткой, бескомпромиссной борьбой. А для защитника «Терека» Сергея Брызгалова этот поединок станет наиболее принципиальным. После пяти лет выступлений за красно-белых 25-летний футболист выйдет на поле против своего бывшего клуба. Накануне игры корреспондент «Известий» пообщался с Брызгаловым и узнал у него о принципиальности матча со «Спартаком», настрое на поединок и порассуждал на тему секрета успеха Массимо Карреры у руля красно-белых.



— Какой настрой на игру с лидером чемпионата — «Спартаком»?

— В команде все понимают, что «Спартак» — это серьезный раздражитель! Мы должны выйти на поле и показать свой максимум, сыграть на пределе возможностей. В таких матчах на первое место выходит характер и огромное желание победить. Важно не терять концентрацию на протяжение всей игры. Цена ошибки довольно велика.

— Испытываете ли какие-то особенные эмоции перед матчем против своего бывшего клуба?

— Эмоции такие же, как и перед любой другой игрой. Ничего необычного. Нужно выходить и побеждать, брать три очка.

— Если вдруг забьете гол, будете праздновать?

— Я игрок оборонительного плана, и в игре мне предоставляется мало шансов для того, чтобы отличиться. Но если вдруг забью, буду рад!

— За счет чего «Терек» может остановить «Спартак», который набрал отличный ход в этом сезоне?

— Тренерский штаб обязательно подскажет игрокам, как это сделать. Но уверен, что на первый план выйдут концентрация, самоотдача, характер и бойцовские качества игроков.



— Согласны с тем, что «Спартак» в нынешнем сезоне показывает лучшую игру за последние несколько лет?



— В этом сезоне я видел мало игр «Спартака». Смотрел дерби с ЦСКА, где красно-белые показали хороший футбол и заслуженно победили. «Спартак» сейчас на ходу, нам предстоит очень интересный матч.

— Как думаете, в чем феномен Массимо Карреры? Почему у него получается то, что не получалось у других тренеров «Спартака»?

— Я не работал с ним и совершенно его не знаю. Но на первый взгляд видно, что он привнес в команду свежих эмоций, раскрепостил игроков, наладил микроклимат в команде. Это очень важно и способствует достижению положительного результата.

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