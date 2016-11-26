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Сергей Брызгалов: «Буду рад, если забью «Спартаку»

Защитник грозненского «Терека», на протяжении пяти лет защищавший цвета красно-белых, поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба

Фото: официальный сайт ФК «Терек»/fc-terek.ru

26 ноября в Грозном на «Ахмат-Арене» в рамках 15-го тура российской футбольной премьер-лиги между собой сойдутся грозненский «Терек» и лидирующий в чемпионате московский «Спартак». Матчи между этими командами всегда славились жесткой, бескомпромиссной борьбой. А для защитника «Терека» Сергея Брызгалова этот поединок станет наиболее принципиальным. После пяти лет выступлений за красно-белых 25-летний футболист выйдет на поле против своего бывшего клуба. Накануне игры корреспондент «Известий» пообщался с Брызгаловым и узнал у него о принципиальности матча со «Спартаком», настрое на поединок и порассуждал на тему секрета успеха Массимо Карреры у руля красно-белых.

 Какой настрой на игру с лидером чемпионата  «Спартаком»?

 В команде все понимают, что «Спартак»  это серьезный раздражитель! Мы должны выйти на поле и показать свой максимум, сыграть на пределе возможностей. В таких матчах на первое место выходит характер и огромное желание победить. Важно не терять концентрацию на протяжение всей игры. Цена ошибки довольно велика.

 Испытываете ли какие-то особенные эмоции перед матчем против своего бывшего клуба?

 Эмоции такие же, как и перед любой другой игрой. Ничего необычного. Нужно выходить и побеждать, брать три очка.

 Если вдруг забьете гол, будете праздновать?

 Я игрок оборонительного плана, и в игре мне предоставляется мало шансов для того, чтобы отличиться. Но если вдруг забью, буду рад!

 За счет чего «Терек» может остановить «Спартак», который набрал отличный ход в этом сезоне?

 Тренерский штаб обязательно подскажет игрокам, как это сделать. Но уверен, что на первый план выйдут концентрация, самоотдача, характер и бойцовские качества игроков.

 Согласны с тем, что «Спартак» в нынешнем сезоне показывает лучшую игру за последние несколько лет?

 В этом сезоне я видел мало игр «Спартака». Смотрел дерби с ЦСКА, где красно-белые показали хороший футбол и заслуженно победили. «Спартак» сейчас на ходу, нам предстоит очень интересный матч.

 Как думаете, в чем феномен Массимо Карреры? Почему у него получается то, что не получалось у других тренеров «Спартака»?

 Я не работал с ним и совершенно его не знаю. Но на первый взгляд видно, что он привнес в команду свежих эмоций, раскрепостил игроков, наладил микроклимат в команде. Это очень важно и способствует достижению положительного результата.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Сергей Брызгалов: «Буду рад, если забью «Спартаку»

Сергей Брызгалов: «Буду рад, если забью «Спартаку»Защитник грозненского «Терека», на протяжении пяти лет защищавший цвета красно-белых, поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба

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