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Испанский суд выдал ордер на арест украинского олигарха Фирташа

Страна заподозрила миллиардера в отмывании денег на своей территории

Суд Испании выдал ордер на арест украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и объявил его в розыск. Известно, что Испания заподозрила олигарха в отмывании денег на своей территории. Испанская полиция также подозревает, что Фирташ может быть связан с преступными группировками и отмыванием €10 млн. Кроме того, еще двое украинских граждан могут быть арестованы по решению испанского суда. Их имена пока не разглашаются.

Дмитрий Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года по запросу ФБР, но позже отпущен под подписку о невыезде после внесения залога в €125 млн. Сумма залога стала рекордной для Австрии.

Олигарх Фирташ в свои 51 год является одним из самых богатых людей Украины. Свое состояние он заработал благодаря акциям компании «РосУкрЭнерго», которыми владел. Структура выступала посредником между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» с 2004 по 2009 годы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Испанский суд выдал ордер на арест украинского олигарха Фирташа

Страна заподозрила миллиардера в отмывании денег на своей территории

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