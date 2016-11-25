Испанский суд выдал ордер на арест украинского олигарха Фирташа

Суд Испании выдал ордер на арест украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и объявил его в розыск. Известно, что Испания заподозрила олигарха в отмывании денег на своей территории. Испанская полиция также подозревает, что Фирташ может быть связан с преступными группировками и отмыванием €10 млн. Кроме того, еще двое украинских граждан могут быть арестованы по решению испанского суда. Их имена пока не разглашаются.



Дмитрий Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года по запросу ФБР, но позже отпущен под подписку о невыезде после внесения залога в €125 млн. Сумма залога стала рекордной для Австрии.

Олигарх Фирташ в свои 51 год является одним из самых богатых людей Украины. Свое состояние он заработал благодаря акциям компании «РосУкрЭнерго», которыми владел. Структура выступала посредником между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» с 2004 по 2009 годы, сообщает «Федеральное агентство новостей».