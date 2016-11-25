Крупный пожар в общежитии МЧС в Красной Поляне под Сочи попал на видео

Крупный пожар произошел на территории общежития МЧС в сочинском поселке Красная Поляна. Люди были эвакуированы из здания, никто из них в результате происшествия не пострадал.

Сообщение о возгорании здания общежития по улице Защитников Кавказа в Красной Поляне поступило диспетчеру в 11.43.



Пожар распространился на площади около 300 кв. м, сообщает ТАСС. Сотрудники МЧС вывели из трехэтажного здания 30 человек.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.

К настоящему моменту пламя удалось потушить. На месте происшествия продолжаются работы по устранению последствий пожара, устанавливаются возможные причины возгорания.

От МЧС в ликвидации пожара принимали участие 21 человек и 8 единиц техники.

